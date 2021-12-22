Син легендарного хореографа, судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег, який живе і працює в США, показав, як проводить час з сім'єю.

Як передає Politeka.net, 42-річний Грег Чапкіс - зразковий сім'янин. Він одружився на американці Ембер, яка народила йому двох синів – Миколу і Максима. На свіжих фото, які з'явилися в Instagram у танцюриста, сім'я засвітилася в повному складі.

"Гарний час на тренуваннях BMX @maksimchapkis. Так пишаюся своєю маленькою родиною", - підписав фото хореограф.

Судячи з фото, сімейство прийшло на тренування до молодшого сина Чапкіса Максима. На фото видно, що хлопчик як дві краплі води схожий на свого батька. Грег показав, як син катається на спортивному велосипеді.

Відзначимо, що в США у Грега Чапкіса є своя школа танців Chapkis Dance, яка відома на весь світ. Він виступав хореографом-постановником для кліпів багатьох американських виконавців. В одному з сезонів "Танців з зірками" Грег був запрошеним суддею.

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