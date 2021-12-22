Як передає Politeka.net, 42-річний Грег Чапкіс - зразковий сім'янин. Він одружився на американці Ембер, яка народила йому двох синів – Миколу і Максима. На свіжих фото, які з'явилися в Instagram у танцюриста, сім'я засвітилася в повному складі.
"Гарний час на тренуваннях BMX @maksimchapkis. Так пишаюся своєю маленькою родиною", - підписав фото хореограф.
Судячи з фото, сімейство прийшло на тренування до молодшого сина Чапкіса Максима. На фото видно, що хлопчик як дві краплі води схожий на свого батька. Грег показав, як син катається на спортивному велосипеді.
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Відзначимо, що в США у Грега Чапкіса є своя школа танців Chapkis Dance, яка відома на весь світ. Він виступав хореографом-постановником для кліпів багатьох американських виконавців. В одному з сезонів "Танців з зірками" Грег був запрошеним суддею.
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