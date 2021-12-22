Сын легендарного хореографа, судьи «Танцев со звездами» Григория Чапкиса Грег, который живет и работает в США, показал, как проводит время с семьей.

Как передает Politeka.net, 42-летний Грег Чапкис – примерный семьянин. Он женился на американке Эмбер, которая родила ему двоих сыновей – Николая и Максима. На свежих фото, которые появились в Инстаграм у танцора, семья засветилась в полном составе.

«Хорошее время на тренировках BMX @maksimchapkis. Так горжусь своей маленькой семьей», - подписал фото хореограф.

Судя по фото, семейство пришло на тренировку к младшему сыну Чапкиса Максиму. На фото видно, что мальчик как две капли воды похож на своего отца. Грег показал, как сын катается на спортивном велосипеде.

Отметим, что в США у Грега Чапкиса есть своя школа танцев Chapkis Dance, которая известна на весь мир. Он выступал хореографом-постановщиком для клипов многих американских исполнителей. В одном из сезонов "Танцев со звездами" Грег был приглашенным судьей.

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