Как передает Politeka.net, 42-летний Грег Чапкис – примерный семьянин. Он женился на американке Эмбер, которая родила ему двоих сыновей – Николая и Максима. На свежих фото, которые появились в Инстаграм у танцора, семья засветилась в полном составе.
«Хорошее время на тренировках BMX @maksimchapkis. Так горжусь своей маленькой семьей», - подписал фото хореограф.
Судя по фото, семейство пришло на тренировку к младшему сыну Чапкиса Максиму. На фото видно, что мальчик как две капли воды похож на своего отца. Грег показал, как сын катается на спортивном велосипеде.
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Отметим, что в США у Грега Чапкиса есть своя школа танцев Chapkis Dance, которая известна на весь мир. Он выступал хореографом-постановщиком для клипов многих американских исполнителей. В одном из сезонов "Танцев со звездами" Грег был приглашенным судьей.
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