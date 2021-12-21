Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, який емігрував з матір'ю до США ще в дитинстві, зворушив душевним поривом.

Так, 42-річний Грег, який, до речі, пішов по стопах батька і відкрив у Сан-Франциско свою танцювальну школу, опублікував цікаве фото в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Загальна трагедія, як смерть улюбленого батька влітку цього року, зблизила дітей Чапкіса, розкиданих по всьому світові. Грег зворушливо привітав з днем народження сестру Лілію - вона народилася від першого шлюбу і старше його на 21 рік.

"З днем народження, сестра! Люблю тебе дуже сильно❤️", - зізнався син Чапкіса.

На знімку усміхнена Лілія позувала в синій кофтині на софі, обіймаючи рукою породистого котика.

Про життя 64-річної єдиної доньки Чапкіса відомо небагато. Вона давно емігрувала з України до Італії, разом з тоді ще своїм чоловіком, артистом оперети тенором Євгеном Сафрончиком, з яким, втім, вже розлучилася, і 13-річною дочкою Ганною, онукою Григорія Миколайовича. Пізніше у неї народилася ще одна дочка Вікторія.

Відомо, що Лілія, як і її батько, викладає хореографію, міцно пустивши своє коріння за кордоном. У неї теплі стосунки з доньками, старша з яких стала відомою моделлю й актрисою. Анна Сафрончик часто викладає в соцмережі кадри їхнього спільного дозвілля.

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