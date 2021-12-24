Співачка Санта Дімопулос, яка перемогла в "Танцях з зірками", з сином вирушили до Москви, де зараз -21 градус.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є чемпіонкою світу з бодібілдингу та фітнесу, а також співала в групі ВІА-Гра. А в 2020 році зірка прийшла на "Танці з зірками", де перемогла з партнером Максом Леоновим. У артистки є двоє дітей-Даніель, якого Санта народила від Андрія Джеджули, а також дочка Софія, яка з'явилася в 2019 році від бізнесмена Ігоря Кучеренка, за якого Дімопулос вийшла заміж в 2015 році. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс артистка показала, як гуляє по Москві, в якій -21 градус. Зірка була тепло одягнена, як і маленький син.

"Мінус 21. Зате ми рум'яні", - сказала в сторіс Дімопулос.

На ще одному сторіс Санта і Даніель вже були на вулиці, яку прикрасили до Нового року. Також із зіркою був блогер, якого звуть АГАСІ.

На останньому сторіс Дімопулос гуляла по вулиці, де навколо були новорічні прикраси. Цей сторіс знімав друг Санти АГАСІ, якого репостнула Санта собі. АГАСІ-це блогер, який розмовляє з відомими людьми про сучасний балет, моду та споживання.

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