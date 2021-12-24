Певица Санта Димопулос, которая победила в "Танцях з зірками", с сыном отправились в Москву, где сейчас -21 градус.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу, а также пела в группе ВИА-Гра. А в 2020 году звезда пришла на "Танці з зірками", где победила с партнером Максом Леоновым. У артистки есть двое детей - Даниэль, которого Санта родила от Андрея Джеджулы, а также дочь София, которая появилась в 2019 году от бизнесмена Игоря Кучеренка, за которого Димопулос вышла замуж в 2015 году. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис артистка показала, как гуляет по Москве, в которой -21 градус. Звезда была тепло одета, как и маленький сын.

"Минус 21. Зато мы румяные", - сказала в сторис Димопулос.

На еще одном сторис Санта и Даниэль уже были на улице, которую украсили к Новому году. Также со звездой был блогер, которого зовут Агаси.

На последнем сторис Димопулос гуляла по улице, где вокруг были новогодние украшения. Этот сторис снимал друг санты Агаси, которого репостнула Санта себе. Агаси - это блогер, который разговаривает с известными людьми о современном балете, моде и потреблении.

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