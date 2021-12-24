Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала декілька відеороликів, де показала шанувальникам свій похід у магазин разом із ведучим телепрограми "Зірковий шлях" Даніелем Салемом, який брав участь у вокальному проєкті "Голос країни" та шоу "Танці з зірками".
Зауважимо, що Тіна Кароль знайома з Даніелем Салемом вже давно, адже на шоу "Голос країни" він потрапив саме у команду співачки.
Так, Салем і Кароль весело провели час у магазині, вибираючи парфуми. Даніель жартома розповідав Кароль про переваги того чи іншого аромату, а співачка весело сміялася.
"Зазвичай для вечірки ми використовуємо білі тона, щоб підкреслити той факт, що ми не знаємо, що одягнути і це нормально", - пожартував Даніель Салем.
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"Ахахаххаха. Пішли звідси", - засміялася Тіна Кароль.
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