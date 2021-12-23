34-річна Нікітюк примірила модну обновку й влаштувала неймовірну фотосесію в готелі. Відповідні кадри зірка опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.
Леся позувала в картатому брючному костюмі зі строгим жакетом і виразними підплічниками. Образ ведуча доповнила салатовою в'язаною шапочкою, черевиками на масивній підошві та маленькою сумочкою.
"Сама Бейонсе хоче, щоб я була стильною 😌", - підписала кадри Нікітюк.
Примітно, що точно в такому ж костюмі раніше позувала співачка Тіна Кароль - теж не змогла пройти повз модної новинки. Свій образ вона поєднала зі спортивним топом і гостроносими човниками.
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Тим часом, користувачі бурхливо коментують зовнішність Нікітюк:
"Леся де Леся ((((навіщо ви це зробили😢поверніть її назад"
"Ох, дівчата, припиняйте колоти обличчя, ну це ж видно. І причому чим далі, тим більше"
"Леся. Ти красунечка така стала. 🔥❤️"
"Цей стиль заборонено ще комусь носити, тому що на вас це неперевершено😻 💋"
"Леся, ці костюми сидять на тобі крутіше, ніж на Бейонсе😍 тільки їй не говори😅"
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