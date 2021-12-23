Українська телеведуча Леся Нікітюк не встояла перед стильним костюмом в клітку з колекції Adidas і бренду Бейонсе - Ivy Park.

34-річна Нікітюк примірила модну обновку й влаштувала неймовірну фотосесію в готелі. Відповідні кадри зірка опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Леся позувала в картатому брючному костюмі зі строгим жакетом і виразними підплічниками. Образ ведуча доповнила салатовою в'язаною шапочкою, черевиками на масивній підошві та маленькою сумочкою.

"Сама Бейонсе хоче, щоб я була стильною 😌", - підписала кадри Нікітюк.

Примітно, що точно в такому ж костюмі раніше позувала співачка Тіна Кароль - теж не змогла пройти повз модної новинки. Свій образ вона поєднала зі спортивним топом і гостроносими човниками.

Тим часом, користувачі бурхливо коментують зовнішність Нікітюк:

"Леся де Леся ((((навіщо ви це зробили😢поверніть її назад"

"Ох, дівчата, припиняйте колоти обличчя, ну це ж видно. І причому чим далі, тим більше"

"Леся. Ти красунечка така стала. 🔥❤️"

"Цей стиль заборонено ще комусь носити, тому що на вас це неперевершено😻 💋"

"Леся, ці костюми сидять на тобі крутіше, ніж на Бейонсе😍 тільки їй не говори😅"

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