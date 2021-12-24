Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала несколько видеороликов, где показала поклонникам свой поход в магазин вместе с ведущим телепрограммы "Зірковий шлях" Даниэлем Салемом, который принимал участие в вокальном проекте "Голос країни и шоу "Танці з зірками".
Заметим, что Тина Кароль знакома с Даниэлем Салемом уже давно, ведь на шоу "Голос країни" он попал именно в команду певицы.
Так, Салем и Кароль весело провели время в магазине, выбирая духи. Даниэль в шутку рассказывал Кароль о преимуществах того или иного аромата, а певица весело смеялась.
"Обычно для вечеринки мы используем белые тона, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы не знаем, что одеть и это нормально", - пошутил Даниэль Салем.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Болезнь унесла жизнь звезды "Улицы разбитых фонарей", его любили многие: "Трудно с этим смириться"
Певец, за которого "хотела замуж" Тина Кароль засмотрелся на похудевшую Зарицкую: "Огонь"
Остановилось сердце красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю кино: "Сияла, как звезда"
Суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети: "Последний сезон, который смотрим"
"Ахахаххаха. Пошли отсюда", - засмеялась Тина Кароль.
Ранее Politeka писала, что Кароль все-таки решила рассказать, как Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками": "За неделю до выхода...".
Напомним, что Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому подходит больше: "Круче, чем на Бейонсе".
А еще Politeka сообщала, что Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом: "Помахал немного...".