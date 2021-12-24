Известная украинская певица Тина Кароль пришла в магазин с косметикой с популярным украинским ведущим и участником шоу "Танці з зірками" Даниэлем Салемом.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала несколько видеороликов, где показала поклонникам свой поход в магазин вместе с ведущим телепрограммы "Зірковий шлях" Даниэлем Салемом, который принимал участие в вокальном проекте "Голос країни и шоу "Танці з зірками".

Заметим, что Тина Кароль знакома с Даниэлем Салемом уже давно, ведь на шоу "Голос країни" он попал именно в команду певицы.

Так, Салем и Кароль весело провели время в магазине, выбирая духи. Даниэль в шутку рассказывал Кароль о преимуществах того или иного аромата, а певица весело смеялась.

"Обычно для вечеринки мы используем белые тона, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы не знаем, что одеть и это нормально", - пошутил Даниэль Салем.

"Ахахаххаха. Пошли отсюда", - засмеялась Тина Кароль.

Ранее Politeka писала, что Кароль все-таки решила рассказать, как Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками": "За неделю до выхода...".

Напомним, что Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому подходит больше: "Круче, чем на Бейонсе".

А еще Politeka сообщала, что Кароль и Горбунов сняли сказочную атмосферу вокруг своих особняков под Киевом: "Помахал немного...".