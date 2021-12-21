Відома співачка Тіна Кароль, яка багато років виховує сина одна і веде досить закритий спосіб життя, вперше проговорилася про зміни в буднях сина.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль зазвичай уникає всіх питань на тему особистого життя, хоча сама ж всіляко робить на ній акцент, щоб привернути увагу. Але про сина Кароль говорить рідко, дозволяючи дитині самій вибирати те, що він хоче показати публіці.

Під час свого інтерв'ю тим не менш Кароль випадково сказала трохи більше, ніж слід було б, ніж відразу заінтригувала мережу. В Instagram під роликом почали міркувати про те, що ж Твань збиратися.

«У нас зимові канікули з сином і нам просто чудово. Він дуже хоче в Карпати, він там собі дівчину знайшов. Він мені сьогодні це сказав. Каже, Може 25 - го там можемо вирушити в поїздку. Поки ніяк до цього не ставлюся, рано говорити. Це я буду наганяти остраху, я вам скажу!» - жартома в кінці додала Кароль.

"Тіна, ти спалила Веню!; дівчатка, розходимося🥲; Веня спали маму; знайшов гуцулочку, Ай молодець!🔥 » ,- пишуть в мережі.

Раніше Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram чарівний знімок, на якому позує у святковій обстановці і викликала захват у користувачів.

На фотографії Твань відображена у святковій локації серед гір з подарунків. Перед камерою вона з'явилася в короткій картатій сукні цікавого фасону і стильних бежевих чоботях. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і ідеальні ноги.

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