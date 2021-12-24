Як пише Politeka.net, Лілія с Владом Ямою в офіційному шлюбі з 2015 року, хоча до цього пара була довгий час разом. Лілія народила для Влада сина Леона, якого до кінця 2020 року сім'я ховала від камер. Тепер малюк часто з'являється у батьків на фото, а також приходить на зйомки проектів. Лілія, як і Влад, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Лілія показала, як насолоджується сонцем на березі океану. На першому сторіс лілія була в білому вбранні, а в руках тримала квіточку. На другому сторіс дружину Влада знімали зі спини і красуня показувала, як босими ногами йде по білосніжному піску.

На останньому сторіс лілія була в міні-купальнику, присівши у воді, щоб хвалитися пружними формами. Доповнила образ зірка капелюшком і окулярами.

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