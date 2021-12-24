Как пишет Politeka.net, Лилия с Владом Ямой в официальном браке с 2015 года, хотя до этого пара была долгое время вместе. Лилия родила для Влада сына Леона, которого до конца 2020 года семья прятала от камер. Теперь малыш часто появляется у родителей на фото, а также приходит на съемки проектов. Лилия, как и Влад, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Лилия показала, как наслаждается солнцем на берегу океана. На первом сторис Лилия была в белом наряде, а в руках держала цветочек. На втором сторис жену Влада снимали со спины и красотка показывала, как босыми ногами идет по белоснежному песку.

На последнем сторис Лилия была в мини-купальнике, присев в воде, чтобы хвастнуть упругими формами. Дополнила образ звезда шляпкой и очками.

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