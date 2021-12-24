Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачка і бек-вокалістці Олега Винника Таюне, опублікували трепетне відео, в якому зібрали кадри ніжних танців цієї парочки.

Так, на початку ролика є кілька моментів, на яких відображена одна Таюне, вона виступає на різних сценах і в різних образах. Потім можна побачити співачку вже з Олегом Винником, вони також відображені в різних локаціях - і на сцені, і під час репетицій. При цьому Виконавець танцює зі своєю "таємною дружиною" Таюне, ніжно притискаючи її до себе і заглядаючи в очі з теплою посмішкою на обличчі.

У коментарях до відео почалося бурхливе обговорення цієї парочки: "Вони створені один для одного, і це відчувається. Як він дивився на неї закоханими очима на концертах. Це так мило", "І як Тая дивиться на нього, це щось чарівне", "Це і є справжня любов, нам треба у них повчитися, як любити", "Яка теплота від цього від відео", "Вау, це прекрасно!", "Шедевр. Класне відео супер. Спасибі вам величезне".

Нагадаємо, "Таємна дружина" Олега Винника, про яку він не розповідає, похвалилася незвичайним букетом: "Моя дорога".

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