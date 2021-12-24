Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій співачка і бек-вокалістці Олега Винника Таюне, опублікували трепетне відео, в якому зібрали кадри ніжних танців цієї парочки.
Так, на початку ролика є кілька моментів, на яких відображена одна Таюне, вона виступає на різних сценах і в різних образах. Потім можна побачити співачку вже з Олегом Винником, вони також відображені в різних локаціях - і на сцені, і під час репетицій. При цьому Виконавець танцює зі своєю "таємною дружиною" Таюне, ніжно притискаючи її до себе і заглядаючи в очі з теплою посмішкою на обличчі.
У коментарях до відео почалося бурхливе обговорення цієї парочки: "Вони створені один для одного, і це відчувається. Як він дивився на неї закоханими очима на концертах. Це так мило", "І як Тая дивиться на нього, це щось чарівне", "Це і є справжня любов, нам треба у них повчитися, як любити", "Яка теплота від цього від відео", "Вау, це прекрасно!", "Шедевр. Класне відео супер. Спасибі вам величезне".
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Нагадаємо, "Таємна дружина" Олега Винника, про яку він не розповідає, похвалилася незвичайним букетом: "Моя дорога".
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