Как сообщает Politeka.net, популярная певица Таюне (Таисия Сватко), которая является бэк-вокалисткой и которую называют "тайной женой" Олега Винника появилась на фото с роскошным букетом лиловых тюльпанов. Кадр опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артистке.

На фотографии Таюне запечатлена в домашней обстановке и не сценическом образе. Как видно, перед камерой она появилась в простых джинсах и теплом фиолетовом свитере, этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру певицы. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фото написали: "С Днем святого Николая". Поклонники тут е принялись комментировать публикацию: "Таечка, с праздником и тебя", "И тебя с праздником! Пусть все мечты сбываются", "Красавица", "Взаимно тебя поздравляю, моя дорогая Таюне", "Мое солнышко, с Днем святого Николая", "Моя красотка", "Поздравляю вас с праздником Святого Николая. Желаю вам счастья, здоровья, любви, и чтобы все ваши мечты сбывались".

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника очаровала нежной улыбкой преданных фанаток: "Как трогательно".

Как сообщала Politeka, "Тайная жена" Олега Винника околдовала его "волчиц" силой улыбки: "Как в сказке".

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