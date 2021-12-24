Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной певица и бэк-вокалистке Олега Винника Таюне, опубликовали трепетное видео, в котором собрали кадры нежных танцев этой парочки.

Так, в начале ролика есть несколько моментов, на которых запечатлена одна Таюне, она выступает на разных сценах и в разных образах. Затем можно увидеть певицу уже с Олегом Винником, они также запечатлены в разных локациях – и на сцене, и во время репетиций. При этом исполнитель танцует со своей "тайной женой" Таюне, нежно прижимая ее к себе и заглядывая в глаза с теплой улыбкой на лице.

В комментариях к видео началось бурное обсуждение этой парочки: "Они созданы друг для друга, и это чувствуется. Как он смотрел на нее влюбленными глазами на концертах. Это так мило", "И как Тая смотрит на него, это что-то волшебное", "Это и есть настоящая любовь, нам надо у них поучиться, как любить", "Какая теплота от этого от видео", "Вау, это прекрасно!", "Шедевр. Классное видео супер. Спасибо вам огромное".

Напомним, "Тайная супруга" Олега Винника, о которой он не рассказывает, похвасталась необычным букетом: "Моя дорогая".

Как сообщала Politeka, Олега Винника в гримерке засняли с его "тайной женой"-блондинкой: "Ну наконец-то".

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