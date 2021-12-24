Як пише Politeka.net, відомий український хореограф та переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот, який цього року став суддею нового сезону шоу "Україна має талант", дав відверте інтерв’ю Маші Єфросініній у новій програмі "Мій секрет", прем’єра якої відбудеться 7 січня 2022 року о 19:45 на телеканалі "СТБ", передають "Факти".

Так, Євген Кот відверто розповів про роман із акторкою Ксенією Мішиною, із якою він виграв шоу "Танці з зірками", а зараз разом є суддями шоу "Україна має талант".

Попри те, що Кот одружений із гімнасткою та танцівницею Наталією Татаринцевою, він зізнався, що цілувався із Мішиною.

"Коли ми з Ксюшею познайомилися, то після першої зустрічі я прийшов до Наталі і чесно сказав, що Ксенія дуже гарна. А також, що в нас може бути з нею роман. І був. Ми ж цілувалися з Мішиною прямо на паркеті", - сказав Кот.

Зауважимо, що Євген Кот та Наталія Татаринцева познайомилися саме на шоу "Україна має талант", де вона брала участь. Пара одружилася 18 січня 2019 року, коли Кот брав участь у "Танцях з зірками" разом із Ксенією Мішиною.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина була головною героїнею релаті-шоу "Холостячка". Після закінчення проєкту вона продовжила зустрічатися із переможцем шоу - гумористом та автором студії "Квартал 95" Олександром Еллертом. Пара жила разом та часто з'являлася на публіці та в різних розважальних шоу. Однак декілька місяців тому Мішина та Еллерт заявили про розрив. Мішина зізналася, що ініціатором була вона, адже не витримала постійних сварок та емоційних сплесків.

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