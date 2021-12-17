На шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, Сергій Притула і Євген Кот вибирають, хто з учасників потрапить в суперфінал.

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався новий сезон шоу "Україна має талант". Його суддями стали Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а ведучим - Григорій Решетник. 110 учасників спробували показати свій талант в шоу та отримали можливість потрапити в "Суперфінал".

Так, цього разу на сторінці шоу "Україна має талант" опублікували нове відео. На кадрах показали анонс до нового випуску, де судді вирішують, хто з учасників проекту повинен потрапити в суперфінал. Євген Кот, Ксенія Мішина і Сергій Притула прибувають в розгубленості.

"110 людей скористалися правом потрапити в суперфінал. Як можна їм відмовляти? Я не розумію...",- каже Сергій Притула.

Нагадаємо, вже цієї суботи 18 грудня українці зможуть дізнатися, хто з учасників "Україна має талант" зможе потрапити в суперфінал. Проєкт покажуть о 19:00 на телеканалі "СТБ".

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