Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф и победитель шоу "Танці з зірками" Евгений Кот, который в этом году стал судьей нового сезона шоу "Україна має талант", дал откровенное интервью Маше Ефросининой в новой программе "Мой секрет", премьера которой состоится 7 января 2022 года в 19:45 на телеканале "СТБ", передают "Факты".

Так, Евгений Кот откровенно рассказал о романе с актрисой Ксенией Мишиной, с которой он выиграл шоу "Танці з зірками", а сейчас вместе являются судьями шоу "Україна має талант".

Несмотря на то, что Кот женат на гимнастке и танцовщице Наталье Татаринцевой, он признался, что целовался с Мишиной.

"Когда мы с Ксюшей познакомились, то после первой встречи я пришел к Наталье и честно сказал, что Ксения очень красивая. А также, что у нас может быть с ней роман. И был. Мы же целовались с Мишиной прямо на паркете", - сказал Кот.

Отметим, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева познакомились именно на шоу "Україна має талант", где она участвовала. Пара поженилась 18 января 2019 года, когда Кот участвовал в "Танцях з зірками" вместе с Ксенией Мишиной.

Напомним, что Ксения Мишина была главной героиней релати-шоу "Холостячка". После окончания проекта она продолжила встречаться с победителем шоу – юмористом и автором студии "Квартал 95" Александром Эллертом. Пара жила вместе и часто появлялась на публике и в разных развлекательных шоу. Однако несколько месяцев назад Мишина и Эллерт заявили о разрыве. Мишина призналась, что инициатором была она, потому что не выдержала постоянных ссор и эмоциональных всплесков.

Ранее Politeka писала, что судья "Україна має талант" Кот показал, как закаляется, и засветил жену в кружевах: "Всем, кто...".

Напомним, что Мишина после расставания с Эллертом рассказала о своих заработках и Артуре Логае: "Было бы неплохо...".

А еще Politeka сообщала, что битва за суперфинал в Украине имеет талант, Мишина, Притула и Кот в растерянности: "как можно им отказать?".