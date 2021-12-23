Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Євген Кот показав моменти ніжної фотосесії зі своєю дружиною - Наталією Татаринцевою. Він показав чуттєві фото, які зроблені в новорічній атмосфері.

"Яке фото, 1 або 2 вам більше подобається?", — запитати Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото хореографа: "Друге більш чуттєво", "Дві фотографії дуже круті", "Які ви красиві", "Дивовижні знімки та 1, і 2. Чарівні й прекрасні", "Ви Класні", "Обидва красиві", "Неможливо вибрати. Обидві фотографії шикарні", "обидва фото шикарні, ви дуже красива пара", "Обидві, у ваших стосунках втілення мрії кожної жінки! Ніжність, любов і теплота!".

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