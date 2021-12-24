Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Андрій Данилко, відомий також як Вєрка Сердючка, розповів про долю купленого ним Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Про це артист повідав у відповідь на питання ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука, який у півфіналі вбрався в легендарного соліста групи Queen.

Так, Данилко зізнався, що зараз автомобіль кумира мільйонів, який він купив близько 10 років тому, стоїть в Лондоні. Причому українській зірці доводиться оплачувати парковку, а ось забрати машину в Україну він поки не може.

"Він стоїть на парковці в Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, тому що я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди", - поділився зірковий детектив шоу "Маска". Він також висловив надію, що коли-небудь йому вдасться перевезти авто Фредді Мерк'юрі в Україну і навіть прокотиться на ньому.

Крім того, Данилко збирається не ховати машину у себе, а виставити, щоб його могли побачити всі бажаючі українці.

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