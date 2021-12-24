Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона отримала популярність завдяки своїй участі в дев'ятому сезоні проєкту "Холостяк" з популярним радіоведучим Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син, якого вони назвали Лев.
Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова показала, як паморочиться біля новорічної ялинки, яка знаходиться посеред їх білосніжної вітальні. Варто відзначити, що навколо ялинки вже знаходиться безліч подарунків.
"Почнемо", - пише Даша Квіткова.
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Даша Квіткова позує без штанів в одному зеленому светрі. Пізніше до неї приєднується її чоловік - Микита Добринін і кружляє разом з нею.
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