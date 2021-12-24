Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она получила популярность благодаря своему участию в девятом сезоне проекта "Холостяк" с популярным радиоведущим Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын, которого они назвали Лев.
Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова показала, как кружится около новогодней ёлки, которая находится посреди их белоснежной гостинной. Стоит отметить, что вокруг ёлки уже находится множество подарков.
"Начнем", — пишет Даша Квиткова.
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Даша Квиткова позирует без штанов в одном зеленом свитере. Позже к ней присоединяется её муж - Никита Добрынин и кружится вместе с ней.
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