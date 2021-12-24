Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук і Христина Гірник одружилися в 2020 році. Пара вже відсвяткувала першу річницю весілля, а зараз зайняті будівництвом особняка під Київ. Христина, як і Володимир, активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Христина вирішила показати, як прикрашена вдома новорічна ялинка.

"Ось складно навіть повірити, ми зібрали нашу красиву ялинку. Так що можна вкладатися спати. Показавши...",- заінтригувала Христина в першому пості.

На другому сторіс зірка показала ялинку без прикрас, а після цього з прикрасами. На ялинці висіли "золоті" і "срібні" кульки.

"Скоро з Новим роком", - написала Христина під фото.

До цього свої новорічні ялинки показали Настя Каменських," Холостяк " Микита Добринін, Оля Полякова та інші знаменитості.

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