Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина Горняк женились в 2020 году. Пара уже отпраздновала первую годовщину свадьбы, а сейчас заняты строительством особняка под Киев. Кристина, как и Владимир, активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Кристина решила показать, как украшена дома новогодняя елка.
"Вот сложно даже поверить, мы собрали нашу красивую елочку. Так что можно укладываться спать. Покажу...", - заинтриговала Кристина в первом посте.
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На втором сторис звезда показала елку без украшений, а после этого с украшениями. На елке висели "золотые" и "серебрянные" шарики.
"Скоро с Новым годом", - написала Кристина под фото.
До этого свои новогодние елки показали Настя Каменских, "Холостяк" Никита Добрынин, Оля Полякова и другие знаменитости.
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