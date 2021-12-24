Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017 - му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 4-річний Іван і 4-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала, як виглядає після зйомок і в якому вигляді постає перед своїм чоловіком - Юрієм Горбуновим. Вона зняла себе вмитою і без зачіски. Варто відзначити, що ведуча повернулася після зйомок нового сезону "Голосу країни". Звідти Осадча показала своє фото з генеральним продюсером телеканалу"1 + 1" - Володимиром Завадюком.

"Завадюк за кермом "Голос країни" починає новий сезон", - пише Катя Осадча.

"Знімальний марафон...Удома...",- показала себе ведуча.

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