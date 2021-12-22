Как пишет Politeka.net, в сторис на официальной странице телепрограммы "Світське життя" в Instagram сообщили, что в этот раз вместо Кати Осадчей интервью у знаменитостей будет брать 57-летний украинский музыкант-мультиинструменталист, вокалист, композитор и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.
"Я пойду к сценоньке встречать звездочки... Светский лев Олег Скрипка отправляется на праздничные вечорницы", - сказал певец.
Как видим, певец взял интервью у бывшей солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской, которая начала успешную сольную карьеру, и в итальянской и французской певицы In-Grid.
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Выпуск из Олегом Скрипкой зрители смогут увидеть уже в это воскресенье, 26 декабря, на телеканале "1+1".
Напомним, что в этом году Катю Осадчую, которая родила в браке с Юрой Горбуновым третьего сына, в "Світському житті" пришлось несколько раз заменять. Так, роль ведущей программы попробовали известные украинские певцы, спортсмены, телеведущие.
Ранее Politeka писала, что Винник после дуэта с Поляковой ошарашил Осадчую, сколько денег ему предлагали: "Мне стыдно...".
Напомним, что экс-"Неангел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором: "Трачу больше, чем зарабатываю".
А еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько выложила Осадчей, что подарит детям на Новый год: "Я запрещаю, но...".