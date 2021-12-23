Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною вітчизняною артисткою, яка веде шоу "Орел і Решка". Також співачка нещодавно презентувала новий сингл - "Без сну". Не забуває Андраде і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Мішель Андраде здалася в закритому білому купальнику. Поруч сиділа подружка зірки-Тетяна Могила. Дівчата позували на яхті, вражаючи виглядом.
"Купальники? Взимку? Ще як! Подумали ми з Тетяною. Коли твої подружки побачать тебе в такому, точно скажуть: "не біси! Який гарний купальник!",- написала Андраде.
Прийомна дочка Потапа Наташа Горова прокоментувала фото, поставивши смайлики вогню.
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Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Я у ж знаю, якою буде моя перша покупка перед наступною відпусткою", " о боги, як це красиво!!!!!", "Вау, королеви".
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