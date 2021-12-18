Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Алексей Потапенко (Потап), а также ведет шоу "Орел и Решка", показала стильный образ в кожаном наряде с корсетом.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной отечественной артисткой и ведущей шоу "Орел и Решка". Звезда уже подтвердила участие в будущем сезоне проекта. Но о творчестве артистка не забывает и недавно выпустила новый сингл "Без сна", а до этого целый мини-альбом, который посвятила Боливии, уроженкой которой Мишель является. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Мишель была в кожаном наряде с корсетной частью. Звезда нагнулась вперед, впечатляя видом своих прелестей.

До этого Андраде была в эффектном черном наряде, который практически не прикрыл ноги. Образ красотка дополнила босоножками на большой шпильке. Артистка присела, впечатляя стройными ногами.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.

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