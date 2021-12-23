Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной отечественной артисткой, которая ведет шоу "Орел и Решка". Также певица недавно презентовала новый сингл - "Без сна". Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Мишель Андраде показалась в закрытом белом купальнике. Рядом сидела подружка звезды - Татьяна Могила. Девушки позировали на яхте, впечатляя видом.
"Купальники? Зимой? Еще как! Подумали мы с Татьяной. Когда твои подружки увидят тебя в таком, точно скажут: "Не беси! Какой красивый купальник!", - написала Андраде.
Приемная дочь Потапа Наташа Горовая прокомментировала фото, поставив смайлики огня.
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Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Я у же знаю, какой будет моя первая покупка перед следующим отпуском", "О боги, как это красиво!!!!!", "Вау, королевы".
Напомним, звезда трэвел-шоу "Орла и решки" Андраде отправилась в Боливию и показала своего отца
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