Співачка і актриса Анна Трінчер після операції по збільшенню губ вирішила збільшити ще одну частину тіла, поділившись своїм рішенням з фанатами.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер стала популярною українською співачкою і актрисою. Нещодавно зірка отримала статуетку за композицію "по губах", яка стала піснею року за версією "музичної платформи" і каналу "Україна". Також Трінчер не боїться розповідати про свої пластичні операції. Нещодавно Анна зізналася, що збільшила губи, а тепер вирішила розповісти про нове рішення.

На сторіс Трінчер похвалилася радістю.

"Доброго ранку-все добре, плануємо операцію. Дата операції призначена", - написала Ганна.

На другому сторіс зірка була в міні-ТОПі, показуючи свої форми.

"Я така щаслива, я мріяла про це так довго", - написала Трінчер.

"Залишилося вибрати розмір", - доповнила Анна в сторіс.

Як можна зрозуміти, Трінчер вирішила увелиичить груди. Зірка вибирає між другим, третім і четвертим розміром.

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