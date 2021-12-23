Як пише Politeka.net, Анна Трінчер стала популярною українською співачкою і актрисою. Нещодавно зірка отримала статуетку за композицію "по губах", яка стала піснею року за версією "музичної платформи" і каналу "Україна". Також Трінчер не боїться розповідати про свої пластичні операції. Нещодавно Анна зізналася, що збільшила губи, а тепер вирішила розповісти про нове рішення.
На сторіс Трінчер похвалилася радістю.
"Доброго ранку-все добре, плануємо операцію. Дата операції призначена", - написала Ганна.
На другому сторіс зірка була в міні-ТОПі, показуючи свої форми.
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"Я така щаслива, я мріяла про це так довго", - написала Трінчер.
"Залишилося вибрати розмір", - доповнила Анна в сторіс.
Як можна зрозуміти, Трінчер вирішила увелиичить груди. Зірка вибирає між другим, третім і четвертим розміром.
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