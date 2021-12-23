Певица и актриса Анна Тринчер после операции по увеличению губ решила увеличить еще одну часть тела, поделившись своим решением с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер стала популярной украинской певицей и актрисой. Недавно звезда получила статуэтку за композицию "По губам", которая стала песней года по версии "Музыкальной платформы" и канала "Украина". Также Тринчер не боится рассказывать о своих пластических операциях. Недавно Анна призналась, что увеличила губы, а теперь решила рассказать о новом решении.

На сторис Тринчер похвасталась радостью.

"Доброе утро - все хорошо, планируем операцию. Дата операции назначена", - написала Анна.

На втором сторис звезда была в мини-топе, показывая свои формы.

"Я так счастлива, я мечтала об этом так долго", - написала Тринчер.

"Осталось выбрать размер", - дополнила Анна в сторис.

Как можно понять, Тринчер решила увелиичить грудь. Звезда выбирает между вторым, третьим и четвертым размером.

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