Співачка SLAVIA, яка розлучилася з Дзідзьо, показала себе і розповіла про свою невдачу, поділившись з фанатами.

Як пише Politeka.net, SLAVIA є популярною вітчизняною співачкою. Нещодавно стало відомо, що артистка вирішила розлучитися з Дзідзьо. Тепер в Instagram зірка вирішила розповісти про найбільшу невдачу за 2021 році.

"У шоу-бізнесі, як і в житті: якщо робиш щось навмисне, виходить казна... тому, краще правдиво, і за покликом серця.

Вчуся балансувати, беруся за кілька проектів одночасно, тому що іноді спрацьовує не той, на який розраховуєш.

Найбільший факап цього року-зізнаюся чесно, шкодую, що не змогла синхронізувати графіки, і стати суддею шоу "Співають всі", - написала співачка.

Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:

"Красуня"," ви дуже красива"," Огники вогонь і любов"," чарівна жінка", " Ти ще будеш суддею в інших проектах на ТБ. Я вірю, бо тобі йде".

Нагадавши, Dzidzio чесно висловився, що змінилося в його житті після розлучення

А ще Politeka писала, що DZIDZIO здивував визнанням, яка жінка йому потрібна після розлучення зі Slavia

Також Politeka повідомляла, що SLAVIA зізналася, що завадило їх з Дзідзьо щастя



