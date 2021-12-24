Як пише Politeka.net, SLAVIA є популярною вітчизняною співачкою. Нещодавно стало відомо, що артистка вирішила розлучитися з Дзідзьо. Тепер в Instagram зірка вирішила розповісти про найбільшу невдачу за 2021 році.
"У шоу-бізнесі, як і в житті: якщо робиш щось навмисне, виходить казна... тому, краще правдиво, і за покликом серця.
Вчуся балансувати, беруся за кілька проектів одночасно, тому що іноді спрацьовує не той, на який розраховуєш.
Найбільший факап цього року-зізнаюся чесно, шкодую, що не змогла синхронізувати графіки, і стати суддею шоу "Співають всі", - написала співачка.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Обірвалося життя учасника "Танців з зірками", йому було всього 34: "Жорстокий удар долі"
Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" показала, з ким зустріне Новий рік: "Вирішили почати..."
Зупинилося серце красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію кіно: "Сяяла, як зірка"
Серія землетрусів накрила Україну, всі подробиці: "На верхніх поверхах..."
Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:
"Красуня"," ви дуже красива"," Огники вогонь і любов"," чарівна жінка", " Ти ще будеш суддею в інших проектах на ТБ. Я вірю, бо тобі йде".
Нагадавши, Dzidzio чесно висловився, що змінилося в його житті після розлучення
А ще Politeka писала, що DZIDZIO здивував визнанням, яка жінка йому потрібна після розлучення зі Slavia
Також Politeka повідомляла, що SLAVIA зізналася, що завадило їх з Дзідзьо щастя