Як пише Politeka.net, Петя Чорний був учасником шоу" Маска " в образі Котика. Артиста розсекретили в півфіналі проекту, але Оля Полякова здогадалася до зняття маски, хто це. На сторінці проекту в Instagram з'явилися всі підказки про артиста.
"Постери заслужених артистів України на стіні були відсиланням до мами співака.
Котик розповідав, що деякий час жив у притулку за адресою Парково-Сирецька, 4 – це адреса школи-інтернату ім. Лисенка, де навчався Петро.
Папа Петра-Керівник циганського ансамблю.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
У лісі помітили незвичайну дірку, фото стало сенсацією в мережі: немов портал в інший світ
Не стало знаменитого актора, фільми з яким обожнювали: "Блискуче талановитий, але недооцінений"
Гранд-фінал шоу "Маска", Данилко і Каменських не стримали криків, побачивши, хто переміг: "Неймовірно!"
Пенсії українців піднімуть з 1 січня, хто отримуватиме 6000 гривень, а кому обіцяють 20 тисяч
Котик слухав музику П.і. Чайковського. Саме він є засновником терміна»циганський романс".
Розгадки другого кросворду:
1 по горизонталі-Рукола.
2 по горизонталі-Ялта.
3 по горизонталі-Сердючка.
4 по горизонталі-Королева.
5 по горизонталі-Блакитний.
6 по горизонталі-Холмз.
Пишіть в коментарях, які підказки ви змогли відгадати", - написано було під відео.
Нагадаємо, на сцену "Маска" повернеться найзагадковіший персонаж, судді і глядачі не стримали емоцій
Також Politeka повідомляла, що шоу "Маска", розкрилося минуле відомого співака, який ховався в Тигрі
А ще Politeka писала, що Винник, не чекаючи фіналу "Маски" висловив, що думає про Данилка та інших суддів