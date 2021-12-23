З'явилися подробиці про підказки до котика, якого зіграв на шоу "Маска" Петя Чорний, якого розгадала Оля Полякова.

Як пише Politeka.net, Петя Чорний був учасником шоу" Маска " в образі Котика. Артиста розсекретили в півфіналі проекту, але Оля Полякова здогадалася до зняття маски, хто це. На сторінці проекту в Instagram з'явилися всі підказки про артиста.

"Постери заслужених артистів України на стіні були відсиланням до мами співака.

Котик розповідав, що деякий час жив у притулку за адресою Парково-Сирецька, 4 – це адреса школи-інтернату ім. Лисенка, де навчався Петро.

Папа Петра-Керівник циганського ансамблю.

Котик слухав музику П.і. Чайковського. Саме він є засновником терміна»циганський романс".

Розгадки другого кросворду:

1 по горизонталі-Рукола.

2 по горизонталі-Ялта.

3 по горизонталі-Сердючка.

4 по горизонталі-Королева.

5 по горизонталі-Блакитний.

6 по горизонталі-Холмз.

Пишіть в коментарях, які підказки ви змогли відгадати", - написано було під відео.

Нагадаємо, на сцену "Маска" повернеться найзагадковіший персонаж, судді і глядачі не стримали емоцій

Також Politeka повідомляла, що шоу "Маска", розкрилося минуле відомого співака, який ховався в Тигрі

А ще Politeka писала, що Винник, не чекаючи фіналу "Маски" висловив, що думає про Данилка та інших суддів



