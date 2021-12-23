Появились подробности о подсказках к Котику, которого сыграл на шоу "Маска" Петя Черный, которого разгадала Оля Полякова.

Как пишет Politeka.net, Петя Черный был участником шоу "Маска" в образе Котика. Артиста рассекретили в полуфинале проекта, но Оля Полякова догадалась до снятия маски, кто это. На страничке проекта в Инстаграм появились все подсказки об артисте.

"Постеры заслуженных артистов Украины на стене были отсылкой к маме певца.

Котик рассказывал, что некоторое время жил в приюте по адресу Парково-Сырецкая, 4 – это адрес школы-интерната им. Лысенко, где учился Петр.

Папа Петра – руководитель цыганского ансамбля.

Котик слушал музыку П.И. Чайковского. Именно он является основателем термина «цыганский романс».

Разгадки второго кроссворда:

1 по горизонтали – Рукола.

2 по горизонтали – Ялта.

3 по горизонтали – Сердючка.

4 по горизонтали – Королева.

5 по горизонтали – Голубой.

6 по горизонтали – Холмз.

Пишите в комментариях, какие подсказки вы смогли отгадать", - написано было под видео.

Напомним, на сцену "Маска" вернется самый загадочный персонаж, судьи и зрители не сдержали эмоций

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