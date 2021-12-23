Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Слава Камінська опублікувала серію фото зі свята, де засвітилася з колишнім чоловіком Едгаром і двома дітками – Леонардом і Лаурою.
"Мама я хороша, а ось організатор з мене — на трієчку. Тому, щоб діти запам'ятали це свято яскравим, попросила зібрати нам крутий День народження в стилі «гри в кальмара». Швидко, чітко, без зайвих запитань Яна зробила мега-шоу, де діти грали, а батьки відпочивали", - зазначила Камінська.
У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Багатьох здивував той факт, що Камінська вибрала для святкування дитячого дня народження серіал з серйозними віковими обмеженнями.
"Мої улюблені", "дивний вибір теми", «ця сім'я повинна возз'єднатися», "красиві фото", "А ваші діти дивилися гру в кальмара?", "Ви класні батьки для своїх діточок", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Слава Камінська змінилася, надівши окуляри і піджак.
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