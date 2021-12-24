Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою Примадонни Алли Пугачової, в своїх 50 років може похвалитися не тільки відмінною фігурою і молодим виглядом, але і відмінним почуттям стилю. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в Instagram кадрами, на яких продемонструвала свої незвичайні образи.
На першій фотографії Крістіна показала образ, в якому відвідала ефір російського телеканалу. На знімку вона позує у вузькому темному комбінезоні і блискучому кейпі з цікавим візерунком. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка.
На другій фотографії Орбакайте позує в закуліссі фешн-премії, куди з'явилася в не менш модному і навіть молодіжному образі. на ній чорна блуза цікавого фасону і короткі шкіряні шорти з прозорими колготками. Тут вона тримає в руках свою нагороду. "Отримала нагороду "Ікона стилю", - похвалилася співачка.
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