Як пише Politeka.net, в програмі "Легенда з Романом Мухою" Народний артист України висловився на актуальну тему. Фрагменти інтерв’ю буквально розібрали на цитати. Відповідні кадри з’явилися в Інстаграм.
«Думайте над тим, що виговорите», «Зараз, як ніколи потрібно гуртуватися», «Є зовнішні загрози», - такі меседжі здалися особливо актуальними.
Олександр Пономарьов відповідаючи на питання ведучого гостро прокоментував чвари серед українців, та застеріг, що це може призвести до плачевних наслідків.
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«Українець не має бити українця, якщо і той й той щось робить для України. Ми маємо це цінувати. У нас і так занадто багато зовнішніх ворогів для того, щоб бити своїх і робити свої ряди ще рідшими і рідшими. Ми маємо бути вкупі. Вже були прецеденти в історії, коли князі не змогли домовитися, і потім 300 років монголо-татарського іга. Не треба це повторювати», - зазначив Олександр Пономарьов.
Рaніше Politeka писала, що Пономарьов розцвів, прилаштувавшись між Нікітюк і Поляковою: "Добре хоч Марув і Лободу не покликали".
Нагадаємо, що Олександр Пономарьов жорстко пройшовся по Моргенштерну: "Такі пасажири...".
А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото: "Вітаю багатодітного татуся".