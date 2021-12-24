Як пише Politeka.net, в програмі "Легенда з Романом Мухою" Народний артист України висловився на актуальну тему. Фрагменти інтерв’ю буквально розібрали на цитати. Відповідні кадри з’явилися в Інстаграм.

«Думайте над тим, що виговорите», «Зараз, як ніколи потрібно гуртуватися», «Є зовнішні загрози», - такі меседжі здалися особливо актуальними.

Олександр Пономарьов відповідаючи на питання ведучого гостро прокоментував чвари серед українців, та застеріг, що це може призвести до плачевних наслідків.

«Українець не має бити українця, якщо і той й той щось робить для України. Ми маємо це цінувати. У нас і так занадто багато зовнішніх ворогів для того, щоб бити своїх і робити свої ряди ще рідшими і рідшими. Ми маємо бути вкупі. Вже були прецеденти в історії, коли князі не змогли домовитися, і потім 300 років монголо-татарського іга. Не треба це повторювати», - зазначив Олександр Пономарьов.

Рaніше Politeka писала, що Пономарьов розцвів, прилаштувавшись між Нікітюк і Поляковою: "Добре хоч Марув і Лободу не покликали".

Нагадаємо, що Олександр Пономарьов жорстко пройшовся по Моргенштерну: "Такі пасажири...".

А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов зробив несподіване зізнання і показав фото: "Вітаю багатодітного татуся".