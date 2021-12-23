Як повідомляє Politeka.net, 37-річна Оля Полякова знялася у фільмі разом зі своїм колегою, шоуменом і продюсером Михайлом Хомою (Дзідзьо). За сюжетом фільму, Ольга і Дзідзьо обмінюються тілами, що призводить до неймовірних пригод.
У себе в Instagram артистка анонсувала фільм, засвітившись в ефектному чорному костюмі і стильних окулярах.
"Нагадаємо, продажі на прем'єру "Зірки з обміну" вже відкриті! А для тих, хто дуже чекав комедію, є сюрприз: стрічка в кіно з'явиться трохи раніше — 30 грудня! Запрошуйте рідних і близьких в кіно, а всі красиві емоції подарує святкова прем'єра. До зустрічі на великих екранах!",- звернулася до шанувальників співачка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Яка яскрава", "Красуня", «чекаємо прем'єри», "Оля – ти зірка", "Що за Чіка?", "Краща", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Полякова звернулася до Дорофєєвої перед зйомками талант-шоу: "нахабно обдурили!".
Як повідомляла Politeka, Полякова зганьбилася на зйомках "Маски": хто ховався в костюмі Робота.
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