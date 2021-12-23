Відомий виконавець, шоумен і продюсер Олексій Потапенко (Потап) насмішив кадрами зі зйомок «Голосу країни», де його колегою по суддівському кріслу стала Оля Полякова.

Як повідомляє Politeka.net, 37-річна Оля Полякова стала новою суддею шоу, що обіцяє зробити його набагато динамічніше. У себе в Instagram Потап показав, що ефіри будуть вельми цікавими. На кадрах Полякова гладила його голову і щось примовляла.

"Голос 12! @polyakovamusic. Настрій-рвань! Дуже крута @nadyadorofeeva і звичайно учасники! #голоскраїни", - підписав відео Потап.

У коментарях йому залишили масу приємних і кумедних відгуків. Багато хто став критикувати Полякову за її поведінку.

"Оля зараз натре лисину і Джин з'явиться", "Потап, як лампа Аладдіна, бажання виконує? Або збільшує ротацію на радіо?", "Оля коли-небудь буває в адекваті?", "Так само цікаво! Що ж при цьому наговорює Оля!", "Ооооо! За годинниковою стрілкою", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Потап здивував заявою на зйомках вокального шоу: "Знайти людину, з якою...".

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова зухвало відповіла відомій співачці: "нахабно обдурили!".

Також Politeka писала, що Потап на зйомках шоу з'явився в рожевому костюмі: фото.