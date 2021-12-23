Як повідомляє Politeka.net, Даша Хлистун після вагітності повернулася в ідеальну форму і знову стала брати участь в модних показах і фотосесіях. Щоб повернутися до роботи, дівчині довелося сильно постаратися. По фото видно, що красуня дуже схудла.

На свіжих фото і відео Даша Хлистун показала, як проходять зйомки з її участю. Вона засвітила два ефектних образи. На одному відео дівчина позувала в леопардовому комбінезоні й шкіряних високих рукавичках, доповнивши лук окулярами.

Другий образ виявився не менш гарячим. Модель позувала в мініатюрній шкіряній сукні і оригінальних колготках. Зверху Хлистун накинула куртку.

Відзначимо, що Даша Хлистун є дуже популярною і затребуваною моделлю, але широко відомою в Україні її зробив роман з "Холостяком" Максом Михайлюком.

Нагадаємо, що Даша Хлистун розповіла, хто допомагає їй бути красивою: "Колись я була на вашому місці...".

Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун в розкішній сукні до п'ят підкреслила схудлу талію після пологів: "Даша, ти космос".

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