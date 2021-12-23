Відома українська ведуча Леся Нікітюк вирішила згадати відпочинок під жарким сонцем, поділившись з українцями своїм фото в купальнику-бікіні.

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала новий пост в Instagram. У ньому Леся поскаржилася на грудневі морози. Ведуча зізналася, що зараз дуже сумує за теплом.

Нікітюк вирішила порадувати себе і знайшла архівне фото, зроблене на пляжі. На знімку Леся ефектно позувала біля рятувальної вишки, спершись на дошку для серфінгу. Ведуча була одягнена в крихітний купальник-бікіні, який дозволяв їй продемонструвати свою фігуру у всій красі.

Нікітюк стояла, зігнувши одну ногу в коліні і витягнувши руки вгору, тим самим ефектно підкреслюючи вигини свого тіла.

"Захотілося теплих фото в своєму Instagram ... в холодному Києві зараз -10", - підписала знімок ведуча.

Її шанувальники прийшли в захват від цього кадру.

"Хто не рескує, тому такої попи не вистачає. Красуня", "дівчина, а ви випадково не з Кабо-Верде? Виглядаєте бомбічно!", "Вау Леся! Нереальна красуня", "це не тепле, це гаряче фото. Вау", "Леся ну ти екстремал", " клас....і тепло відразу стало", "Срамота", "Ох і Ле", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лесі Нікітюк знадобилася термінова допомога, фото говорить сама за себе.

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