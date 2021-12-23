Як пише Politeka.net, зірка поділилася у своєму Instagram атмосферними кадрами. Астаф'єва знялася в незвичайній фотосесії під відкритим небом. При цьому, судячи з зелених дерев і одягу Даші, знімки були зроблені ще в теплу пору року.
На них Астаф'єва позувала, сидячи на старому човні на тлі озера, в якому плавали білі гуси. З кадру тут же вибивався наряд співачки.
Так, Даша була одягнена в ефектний чорний корсет з підтяжками, трусики, Панчохи і туфлі. Доповнювали образ високі чорні рукавички. У такому вигляді Астаф'єва як ні в чому не бувало млосно вигиналася на тлі птахів.
"Прилетіли наші гуси", - процитувала співачка пісню Антона Вельбоя.
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Шанувальники Даші не змогли пройти повз.
"Боже, як красиво Даша присіла", "не вгамуєшся?", "Жили у бабусі", "яка ви все-таки неймовірна", "смачна дівчинка", "Ох, шо за жінка", "Чорна Лебідь перший раз бачу", "Вища ліга спокуси", - пишуть люди.
Нагадаємо, Астаф'єва розкуто покрутила формами на вулиці, ледь прикривши форми халатом.
Як повідомляла Politeka, Камалію в сітці, Астаф'єву в пір'ї і не тільки розкритикували за невдалі вбрання.
Також Politeka писала, що Астаф'єва розкрила секрет успішних відносин з близькою людиною.