Відомий співак і зірка "Голосу країни" Роман Сасанчин показав кадри з вагітною дружиною і розповіла, що вона вже божеволіє.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і зірка "Голосу країни" Роман Сасанчин, який ось-ось стане батьком дочки, показав свою дружину за кілька днів до пологів. У своїх Instagram-сторіс 19-річний артист зняв вагітну дружину в домашній обстановці, і здивував її змученим виглядом.

На кадрах видно, що вагітна Іванка лежить на ліжку в домашньому вбранні і виглядає дуже втомленою і змученою. Дівчина лежить в темних штанях і сірій кофті, її волосся розпатлане, а на обличчі втомлений вигляд.

А ось Рома поруч з нею, судячи з голосу, вельми Бадьорий. Він розповів, що його дружина розмовляє з дочкою і просить її швидше народитися. Зазначимо, що раніше Іванка розповідала, що лікарі поставили їй дату пологів на 29 грудня.

"Вона говорить до своєї дитини, точніше до нашої дитини, щоб вона скоріше вилазила. Іванці вже дуже важко, і вона вже потихеньку божеволіє. Або що з нею відбувається. Я не знаю", - весело розповів Сасанчин, показуючи дружину.

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