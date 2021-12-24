Нещодавно стало відомо, що шоу " Голос країни "активно працює з учасниками, вже стартували зйомки 12-го сезону" сліпі прослуховування", на майданчику також з'явилася Тіна Кароль.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила показати несподіваний момент зі зйомок нового сезону"Голосу країни". Цього разу виконавиця виблискувала на сцені в білій сукні і заінтригувала своєю появою.

«Тіна Кароль сьогодні повернулася на сцену «Голосу країни-12»! Друзі, як вам такий сюрприз? 😍 Колишня тренер проекту зізналася, що дуже нудьгувала. Тіна прийшла підтримати одну з учасниць, яка написала її пісню, і з радістю поспілкувалася з тренерами, ведучими і командою проекту.

Це буде неймовірний сезон "Голосу країни 12"! Будь з нами, не пропусти прем'єру головного вокального шоу країни #голоскраїни12 вже скоро🔥» - пишуть під постом у Кароль.

Користувачі мережі відреагували:

"Тінааа😍; Королева повернулася, щоб показати всім, як треба співати🔥; Тіна просто неймовірна. Як же ми сумуємо, що в цьому сезоні не буде в голосі Тіни)️️; без Тіни – він таким не буде 😢; без Тіни все буде по іншому. Сумую за нею; я без Тіни не буду дивитися шоу. Вона була сенсом...❤️; нарешті вона повернулася, щоб підняти ваші рейтинги; Без Тіни, Дана і Монатіка не цікаво взагалі; а чого не обійнялася з Поляковою? 😂😮».

Раніше Кароль показала шанувальникам свій похід в магазин разом з ведучим телепрограми "Зірковий шлях" Даніелем Салемом. Зауважимо, що Тіна Кароль знайома з Даніелем Салемом вже давно, адже на шоу "Голос країни" він потрапив саме в команду співачки.