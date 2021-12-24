Конфлікт нинішньої і колишньої дружин українського співака Віктора Павліка не вщухає. Блогерка Катерина Репяхова, яка звинуватила Ларису Созаєву в публічних образах, показала документи, з якими знову зібралася до суду.

Так, нова дружина Павліка Репяхова не збирається здаватися і прощати Созаєвій поливання брудом в Мережі. 27-річна дівчина днями зіткнулася з проблемою: їй повернули позов через один недолік, але вона його вже виправила і знову готова в бій.

"Мені повернули позов через те, що не була переведена пряма мова відповідача (Созаєвої, - ред). Тепер переклад є. Все серйозно, нотаріально завірено і завтра знову до суду", - повідомила Репяхова.

Нагадаємо, дружина Павліка заявила, нібито його колишня якось причетна до атаки ботів, через що вона втратила декількох клієнтів, що вдарило по її кишені. Созаєва відповіла на ці звинувачення в різкій формі, обізвавши Репяхову "нахабною і холоднокровною тварюкою": "Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав, тебе це особливо не засмучувало".

Захищаючи свою честь і гідність, Катерина подала в суд на колишню дружину Павліка.

Дівчина, до того ж, вимагає від Созавєвої відшкодування моральної шкоди. Гроші обіцяє направити на благодійність.

Сам Павлік був проти позову, заявивши, що хотів би вирішити конфлікт мирно, але намагається не втручатися в справи дружини.

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