Новая жена украинского певца Виктора Павлика блогерша Екатерина Репяхова решилась на следующий шаг, чтобы защитить себя и свой бизнес.

27-летняя Репяхова опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых рассказала, что обратилась в киберполицию из-за атаки ботов - по этой причине многие рекламодатели расторгли с ней контракты, что в свою очередь привело к финансовым потерям, передает Politeka.net.

"Буду открывать уголовное дело", - решительно заявила Репяхова.

Подписчики поддержали жену Павлика, написав ей сообщения: "Ого! Молодец, Катя... за себя нужно стоять горой!", "Удачи вам, Катя".

Ранее Репяхова заявила, что ее хотят уничтожить, намекнув на предыдущую жену Павлика - танцовщицу Ларису Созаеву, с которой у нее публичный конфликт, доросший до суда.

"Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч $... Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Не считая, одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах", - писала Катя в Инстаграм.

Позднее, она все же выяснила, что Созаева не причастна к атаке ботов.

"Страницы Ларисы уже не существует. Это не просто так. Но слала ботов не она! Но я считаю, что произошло все по ее вине, хоть и не ее руками", – делилась Репяхова.

Теперь же делом займутся профессионалы в полиции.

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