Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська співачка Оля Полякова перепостила історію третього в історії України чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика, який під час затору слухав нову пісню Полякової та Михайла Хоми, який зробив успішну кар’єру під псевдонімом Dzidzio, "Щасливі люди".
"Оооо! Нас слухають чемпіони♥♥♥", - написала Оля Полякова.
Зауважимо, що "Щасливі люди" – перший спільний трек зірок. Пісня стала саундтреком до фільму в якому знялися Оля Полякова та Dzidzio "Зірки за обміном". Співаки вже також випустили кліп на пісню, до якого увійшли найчуттєвіші, найромантичніші й найкомічніші кадри з фільму.
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Рaніше Politeka писала, що Полякова приголомшила поведінкою на "Голосі країни", кадри потрапили в мережу: "Оля коли-небудь буває в адекваті?".
Нагадаємо, що Оля Полякова у всьому чорному раптово звернулася до шанувальників: "Для тих, хто дуже чекав...".
А ще Politeka повідомляла, що Dzidzio чесно висловився, що змінилося в його житті після розлучення: "Раніше я...".