Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак, актор і шоумен Dzidzio у програмі "Зірковий шлях" розповів про те, як змінилося його життя після розлучення з дружиною Ярославой. Так, за словами артиста останнім часом він став більше часу приділяти собі, а ще почав звертати увагу на дрібниці, які в минулому від нього вислизали.

Так, за словами Михайла, він став частіше телефонувати рідним, особливо мамі, яка живе за кордоном. І більше часу присвячувати собі і тому, що йому подобається. Артист зізнається, що частіше став заходити в магазини і купувати собі щось з одягу, особливо те, що подобається саме йому.

"Раніше я пропускав дуже багато всього. Зараз я звернув увагу на себе, на те, що мені подобається. Не комусь, а мені", - каже Дзідзьо.

Також він зазначив, що зараз не відчуває себе повністю щасливим, проте працює над тим, щоб змінити це. "Я працюю над тим, щоб бути щасливим", – підсумував артист.

Нагадаємо, Slavia зізналася, навіщо зустрілася з Dzidzio і чи не шкодують вони про розлучення: "А як же клятва...".

Як повідомляла Politeka, Пономарьов показав перетворення Дзідзьо, який вирішив змінити роботу: "Замовляйте...".

Також Politeka писала, що Оля Полякова і DZIDZIO раптово вирішили представити на шоу "Маска" свій союз: "Вони щасливі".