Як пише Politeka.net, Віталій Козловський є популярним вітчизняним артистом. Зараз співак веде одну з програм на музичному каналі разом з Олею Цибульською. Не забуває Віталій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Козловський сидів на радіостанції, будучи в куртці і бейсболці. Як можна помітити, артист змінив імідж-збрив вуса і бороду.
"Прийшов на радіо, а охоронці, які завжди зустрічають з посмішкою, сидять з квадратними очима і не розуміють, хто цей незнайомець", - написав Віталійй на сторіс.
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"Я заходжу такий і ми говоримо:"ми на ефір". І на нас дивляться. Уявляєш?", - сказав Віталій в відео.
До цього Козловський зняв ще один сторіс, перебуваючи на радіосстанції.
"Де борода з вусами?". Головне питання сьогодні", - написав артист, цитуючи питання радіоведучої.
Нагадаємо, 36-річний Козловський збрив бороду і різко помолодшав, як він тепер виглядає
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