Співак Віталій Козловський розповів про те, як його не впізнали після зміни іміджу на вході на радіостанцію.

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський є популярним вітчизняним артистом. Зараз співак веде одну з програм на музичному каналі разом з Олею Цибульською. Не забуває Віталій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Козловський сидів на радіостанції, будучи в куртці і бейсболці. Як можна помітити, артист змінив імідж-збрив вуса і бороду.

"Прийшов на радіо, а охоронці, які завжди зустрічають з посмішкою, сидять з квадратними очима і не розуміють, хто цей незнайомець", - написав Віталійй на сторіс.

"Я заходжу такий і ми говоримо:"ми на ефір". І на нас дивляться. Уявляєш?", - сказав Віталій в відео.

До цього Козловський зняв ще один сторіс, перебуваючи на радіосстанції.

"Де борода з вусами?". Головне питання сьогодні", - написав артист, цитуючи питання радіоведучої.

Нагадаємо, 36-річний Козловський збрив бороду і різко помолодшав, як він тепер виглядає

А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська показала, як дуріє з Козловським на зйомках

Також Politeka повідомляла, що Козловського запідозрили в пластичній операції, співак вирішив не мовчати



