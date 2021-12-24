Співачка Оля Цибульська, яка працює з Віталієм Козловським на одному з музичних каналів України, записала звернення до українців.

Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська є популярною українською співачкою і кумою популярного артиста Дзідзьо (Михайла Хоми). Також зірка разом зі співаком Віталієм Козловським веде одну з передач на музичному каналі. На нових сторіс, які опублікував Віталій, Оля записала звернення до українців.

"ATTENTION (увага, - прим. ред.) пропав Віталій Козловський", - було написано на сторіс.

"Офіційне звернення. Пропав Віталій Козловський. На його сторінці в Instagram з'явилося якесь диво без бороди, яке ходить в його шапці, ще й по радіо, і каже що він Віталій Козловський. Якщо ви бачили Віталіка Козловського, дайте мені знати, тому що...",- сказала Оля, після чого запис обірвався.

Варто відзначити, що нещодавно Віталій збрив бороду і вуса, після чого його не впізнали навіть на перехожій на радіостанцію, як він сам сказав в сторіс.

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