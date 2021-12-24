Певица Оля Цибульская, которая работает с Виталием Козловским на одном из музыкальных каналов Украины, записала обращение к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной украинской певицей и кумой популярного артиста Дзидзьо (Михаила Хомы). Также звезда вместе с певцом Виталием Козловским ведет одну из передач на музыкальном канале. На новых сторис, которые опубликовал Виталий, Оля записала обращение к украинцам.

"ATTENTION (Внимание, - прим. ред.)Пропал Виталий Козловский", - было написано на сторис.

"Официальное обращение. Пропал Виталий Козловский. На его страничке в Инстаграм появилось какое-то чудо без бороды, которое ходит в его шапке, еще и по радио, и говорит что он Виталий Козловский. Если вы видели Виталика Козловского, дайте мне знать, потому что...", - сказала Оля, после чего запись оборвалась.

Стоит отметить, что недавно Виталий сбрил бороду и усы, после чего его не узнали даже на прохожей на радиостанцию, как он сам сказал в сторис.

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